Noa Lang tuona: “Il campionato belga pregherà che in futuro ci sia di nuovo uno come me”

Ai microfoni di Het Laaste Nieuws ha parlato Noa Lang che piace molto al Milan rilasciando queste dichiarazioni: “Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League. Il club ha trovato il mio successore in Nusa, a volte dico scherzando che è l’unico a poter prendere la mia 10… Non so a chi toccherà, però servono spalle larghe”. Il giocatore conferma ancora: “Ho aspettato un altro anno e sono felice perché ho imparato molto. Ora sono pronto a partire”.

Foto: Noa Lang Twitter