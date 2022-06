Noa Lang: “Nel club mi lasciano fare ciò che voglio, in Nazionale non è così. Ho zittito Depay e Bergwijn”

Accostato con insistenza al Milan, Noa Lang è un talento cristallino ma difficile da gestire, complice un temperamento alle volte eccessivamente irrequieto. Reduce da un gol stupendo realizzato con la sua Olanda, l’esterno d’attacco del Bruges ha parlato così dopo la partita: “Nel mio club mi lasciano fare ciò che voglio, ma qua non è così. Dopo aver segnato ho zittito Depay e Bergwijn, mi danno del ‘piantagrane’ perché faccio impazzire Van Gaal. E non posso non essere d’accordo con loro“.

Foto: Twitter Noa Lang