NJIE, L’UOMO DELLA PROVVIDENZA DEL TORO

Il Torino ha battuto il Como per 1-0 in uno degli anticipi del venerdì di Serie A. I granata hanno interrotto un periodo complicato, tra sconfitte consecutive e tanti infortuni, tornando al successo dopo oltre un mese. A regalare i tre punti a Vanoli è stato un giovane talento, classe 2005, che ha trovato la prima rete in Serie A, Alieu Njie.

Alla terza apparizione dio questa stagione, il giovane al 75′ ha trovato le rete che ha sbloccato la gara e regalato i 3 punti ai granata.

Alieu Eybi Njie, è un giocatore comunitario, ha la nazionalità svedese ma è di chiare origini gambiane. E’ nato il 14 maggio 2005 a Stora Tuna, in Svezia. Si è formato calcisticamente nella squadra svedese Forssa BK, quindi, nel luglio del 2021 è stato acquisito dal Torino. Dopo alcuni anni nelle giovanili, nel 2023 ha firmato il suo primo contratto professionistico con i granata. 4 reti all’anno nei primi due anni, altre due nella prima metà di stagione con la Primavera, quest’anno ancora una rete in Primavera 1. Si tratta di un attaccante che può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo.

Non è tipicamente un goleador, per intenderci, non è il profilo che potrebbe sostituire Duvan Zapata, è più un dribblatore che finalizzatore. Ma il suo biglietto da visita in Serie A non è stata una grande giocata tecnica, bensì la rete siglata con il suo Torino contro il Como al minuto 75. Non è la prima volta, dicevamo, che Njie è all’opera con il Torino dei grandi. Due le presenze per Njie nel campionato 2024/25, tre con quella con il Como, un minuto nella trasferta di Verona e quasi mezz’ora in casa contro la Lazio. Trenta minuti anche nella sconfitta ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Empoli, mentre oggi è arrivato il primo gol tra i pro.

Aggregato in prima squadra durante il ritiro pre campionato il giovane calciatore, che doveva trovarsi lì solo in prova, ha dimostrato fin da subito a Vanoli le sue qualità e poco alla volta si è guadagnato il giusto spazio. Bellissimo l’abbraccio di tutta la panchina al suo primo gol tra i professionisti, un gol importantissimo, un gol fondamentale per il Torino e il lancio definitivo della sua carriera.

A fine gara, emozionato, il ragazzo ha raccontato le sue emozioni: “Il gol è stata una grandissima emozione, sono molto contento. Ora devo continuare a lavorare. Sono molto contento della fiducia che mi sta dando Vanoli, perché ogni giorno mi spinge a fare di più. Ora mi tocca pagare una cena. Sono felicissimo per la vittoria. Aver segnato il primo gol in questo stadio è un sogno per me“.

Un percorso roseo lo attende, il Torino se lo coccola e Vanoli sorride, perchè ha trovato in questo ragazzo, davvero un elemento speciale. In tante difficoltà, infortuni, risultati complicati, è arrivato dal cilindro Njie, l’uomo della Provvidenza del Toro.

Foto: Instagram personale