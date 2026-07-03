Njie, il Torino chiede 15 milioni. Gli scenari

03/07/2026 | 23:50:21

Il Torino non perde l’abitudine di mettere sul mercato i calciatori di maggior talento, ovviamente alle sue condizioni. È il caso di Alieu Njie, attaccante classe 2005, che ha dimostrato in più occasioni qualità molto importanti. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’Anderlecht che effettivamente ci ha provato ma che non è andato oltre una proposta di 7 milioni più eventuali bonus. Pochi per il Torino che vorrebbe arrivare – bonus compresi – almeno a 15. L’Anderlecht fin qui non ha rilanciato, possono esserci altre piste all’estero. Intanto Abate (arrivato dopo che Petrachi aveva corteggiato a lungo la prima scelta Aquilani) si prepara ad accogliere Oristanio in prestito con diritto di riscatto dal Venezia.

Foto: Instagram Njie