Esclusiva: Anderlecht, offerta ufficiale per Njie. Ma il Torino chiede di più

29/06/2026 | 22:45:20

Vi abbiamo parlato in più occasioni di Alie Njie, attaccante classe 2005 del Torino che ha dimostrato in più occasioni il suo potenziale. Abbiamo segnalato il forte interesse del Lecce, ma almeno in questa fase del mercato i granata non intendono cederlo in prestito. Anche perché sono arrivate proposte importanti, per esempio quella dell’Anderlecht (notizia del 15 giugno) che ha presentato un’offerta ufficiale di 7 milioni più bonus. Per il Torino non bastano, serve di più, ci sono altri club stranieri che stanno valutando. Vedremo se l’Anderlecht rilancerà o se ci saranno nuove opzioni per Njie.

Foto: Instagram Njie