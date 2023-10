Nizza, Girona e Tottenham: le sorprese in vetta di Premier, Ligue1 e Liga

Nizza, Girona e Tottenham. Tre dei prinipali campionati europei vedono in testa tre outsiders, sorepse se vogliamo, non partite certamente con lo scopo di vincere il campionato. E se inseriamo anche la Bundesliga con il Leverskusen primo, seguito dallo Stoccarda, capiamo che di sorpese ion Europa possono esserci in questa stagione.

Solo in Italia c’è una delle favorite in vetta, l’Inter, seguita comunque da una Juve che è sempre lì a lottare, nella storia, e il Milan. All’estero possono esserci colpi di scena. Ok, le distanze con le big sono minime. In Liga, ad esempio, il Real potrebbe oggi arrivare a pari punti del Girona, dovesse vincere il Clasico, oppure in Ligue1, il Monaco potrebbe stare davanti al Nizza, vincendo domenica. O il Manchester City portarsi a 1 solo punto dal Tottenham. Ma in queste prime 10 giornate, nei campionati europei, si respira qualcosa di nuovo. Se consideriamo anche il Nizza e il Bayer Leverkusen addirittura imbattuti, vuol dire che i numeri parlano chiaro.

Sarà il tempo a dire se qualcuna di queste sorprese, potrà arrivare fino in fondo.

Foto: Instagram Nizza