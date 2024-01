Youcef Atal, giocatore dell’OGC Nice, è stato condannato questo mercoledì a otto mesi di carcere e a una multa di 45.000 euro, per “incitamento all’odio per motivi religiosi” per aver condiviso un video che invocava “una giornata nera per gli ebrei”, sullo sfondo del conflitto tra Israele e Hamas, come rivelato da RMC Sport.

Foto: Instagram Atal