Nigeria, si ferma Osimhen: fastidio addominale. A rischio la semifinale con la Costa d’Avorio

Victor Osimhen potrebbe saltare la semifinale di Coppa d’Africa per un “fastidio addominale”. La nazionale nigeriana ha comunicato in un tweet ufficiale la sua assenza nel volo che ha portato la squadra da Abidjan a Bouaké, sede del match. “I componenti della squadra hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire partito alle ore 22:00. Osimhen, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale”.

Foto: Instagram Osimhen