Nigeria, Osimhen non convocato. C’è Lookman

Victor Osimhen non è stato convocato dalla Nigeria in vista dei prossimi impegni internazionali. Il giocatore del Napoli è rientrato da breve in Campania per un infortunio, e non verrà rischiato per le prossime gare in Nazionale.

C’è invece Ademola Lookman dell’Atalanta.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Francis Uzoho (Omonia FC); Olorunleke Ojo (Enyimba FC); Maduka Okoye (Udinese)

Difensori: Olaoluwa Aina (Nottingham Forest); Chidozie Awaziem (Boavista FC); Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce FC); Bruno Onyemaechi (Boavista FC); Kenneth Omeruo (Kasimpasa FC); Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion); Calvin Bassey (Fulham FC); Jamilu Collins (Cardiff FC)

Centrocampisti: Raphael Onyedika (Club Brugge); Joe Ayodele-Aribo (Southampton FC); Frank Onyeka (Brentford FC); Alex Iwobi (Fulham FC)

Attaccanti: Kelechi Iheanacho (Leicester City); Sadiq Umar (Real Sociedad); Moses Simon (FC Nantes); Ademola Lookman (Atalanta); Nathan Tella (Bayer Leverkusen); Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest); Terem Moffi (OGC Nice); Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

