Nigeria, Ndidi salta la Coppa d’Africa: al suo posto Yusuf

Brutta tegola per la Nigeria. La nazionale allenata da José Peseiro, dovrà rinunciare a Wilfried Ndidi, centrocampista del Leicester, che a causa di un infortunio non potrà prendere parte alla competizione. Il giocatore delle Foxes sarà sostituito da Alhassan Yusuf, 23enne dell’Anversa che in questa stagione ha già sfidato Barcellona e Porto in Champions League. Anche Kelechi Iheanacho, attaccante del Leicester, a rischio ma ancora in lista.

Foto: Instagram Yusuf