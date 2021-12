Nigeria, i convocati per la Coppa d’Africa: non c’è Osimhen

La Nigeria ha reso nota la lista dei convocati per la Coppa d’Africa: non c’è l’attaccante del Napoli Victor Osimhen colpito per la seconda volta dal Covid.

Portieri: Akpeyi (Kaizer Chiefs); Uzoho (Omonia), Noble (Enyimba), Okoye (Sparta Rotterdam)

Difensori: Ekong (Watfortd), Omeruo (Leganes), Ajayi (West Bromwich), Ebuehi (Venezia), Awaziem (lanyaspor), Collins (Padrborn), Aina (Torino), Sanusi (Porto), Ndah (Orlando Pirates)

Centrocampisti: Ndidi (Leicester), Nwakali (Huesca), Ejuke (CSKA Mosca), Onyeka (Brentford), Aribo (Glasgow Rangers)

Attaccanti: Musa (Fatih Karagumruk), Simon (Nantes), Ighalo (Al Shabab), Awoniyi (Union Berlino), Iwobi (Everton), Olayinka (Slavia Praga), Sadiq (Almeria), Iheanacho (Leicester), Chukwueze (Villarreal), Onyekuru (Olympiacos). FOTO: Instagram Osimhen