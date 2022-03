Nigeria, i convocati per il doppio confronto con il Ghana: c’è Osimhen

Il commissario tecnico della Nigeria Austin Eguavoen ha diramato l’elenco dei convocati in vista delle due partite con il Ghana, in programma il 25 e il 27 marzo e valevoli per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Presenti il difensore del Torino Ola Aina e l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Francis Uzoho (AC Omonia), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam);

DIFENSORI: Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion), Kenneth Omeruo (CD Leganes), Leon Balogun (Glasgow Rangers), William Ekong (Watford), Ola Aina (Torino), Calvin Bassey (Rangers), Abdullahi Shehu (AC Omonia), Zaidu Sanusi (Porto);

CENTROCAMPISTI: Frank Onyeka (Brentford), Joseph Ayodele-Aribo (Rangers), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Watford FC), Akinkunmi Amoo (FC Copenhagen);

ATTACCANTI: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk), Samuel Chukwueze (Villarreal FC), Victor Osimhen (Napoli FC), Moses Simon (FC Nantes), Sadiq Umar (UD Almeria), Odion Jude Ighalo (Al-Hilal FC), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Emmanuel Dennis (Watford FC), Ademola Lookman (Leicester City);

RISERVE: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC), Jamilu Collins (SC Padeborn 07), Chidera Ejuke (CSKA Mosca), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Paul Onuachu (KRC Genk), Peter Olayinka (SK Slavia Praga), Ogenyi Onazi ( Al-Adalah FC).

Foto: Instagram personale Osimhen