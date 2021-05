Nigel De Jong: “Mi rivedo in Kessie. Tornerei gratis al Milan”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nigel De Jong, ex centrocampista del Milan che adesso gioca in Qatar, ha parlato soprattutto del club rossonero: “Mi rivedo in Kessie, ha gamba e qualità, mi rivedo anche in Bennacer, comanda il gioco. Se tornerei al Milan? Volentieri, allenerei le giovanili anche gratis. Se il Milan mi chiama, io ci sono. Il telefono è sempre acceso. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta”.

Sulla sua esperienza al Milan: “Con me Berlusconi è stato sempre rispettoso. Quando arrivava col suo elicottero e noi ci allenavamo a Milanello dovevamo fermarci, parlava con tutti con grande rispetto. Non parlava di calcio, ma di cose divertenti. Per me è stato un sogno giocare al Milan, da olandese guardavo sempre il Milan di Gullit, Rijkaard e Van Basten. Peccato non aver vinto trofei, ma abbiamo vissuto bei momenti”.

Foto: Twitter personale