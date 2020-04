Niente sponsor, l’Hibernian omaggia gli operatori sanitari sulle maglie: “Thank You NHS”

Bella iniziativa dell’Hibernian. Il club scozzese, attraverso i propri canali ufficiali, ha deciso di omaggiare tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus applicando sulle maglie la scritta “Thank You NHS” al posto del solito sponsor, in segno di ringraziamento “per l’eroico lavoro svolto durante la pandemia”. Ma non solo: agli operatori del personale medico saranno regalati migliaia di biglietti nel corso di tutta la prossima stagione per assistere ai match di Easter Road.

🗣 "Alone we can do so little. Together we can do so much."

🆕 Hibernian FC is today delighted to announce that the club will proudly bear the words “Thank You NHS” on the front of our new shirts when next season does get underway.

— Hibernian FC (@HibernianFC) April 23, 2020