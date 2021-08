Niente Roma per Xhaka. Il centrocampista rinnova con l’Arsenal: “Felice di essere ancora qui”

Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal, nel corso di un’intervista al sito ufficiale del club inglese, ha annunciato di aver firmato il rinnovo di contratto con i Gunners. Ecco le parole del giocatore: “Sono molto felice di essere ancora qui. Ovviamente ho firmato un nuovo contratto e voglio restituire la fiducia in ogni partita e allenamento, prima di tutto per il nostro staff, e poi per i nostri tifosi, e loro sanno che darò tutto. Come squadra dobbiamo dimostrarlo”. Per Xhaka definitivamente sfumata la pista Roma.

💬 “We know we have to do better. We have to believe in each other so we can come out of this.”

Granit Xhaka on #ARSCHE 👇

— Arsenal (@Arsenal) August 23, 2021