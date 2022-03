Complice la sconfitta nel doppio scontro contro il Ghana, vittorioso in virtù della regola dei gol segnati in trasferta, la Nigeria non parteciperà al Mondiale. Una delusione che ha comportato decisioni forti, come quella del CT Augustine Eguavoen, dimessosi ufficialmente dall’incarico (con effetto immediato) dopo appena tre mesi dal suo arrivo al posto di Gernot Rohr.

