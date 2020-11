Niente Ibra, per il Milan un nuovo esame di maturità

Infortunatosi dopo la doppietta in campionato contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic – che aveva contratto anche il coronavirus – dovrà stare lontano dal campo per un bel po’. L’attaccante del Milan, punta di diamante per i rossoneri, fermo ai box, i compagni saranno chiamati a un nuovo esame di maturità dopo aver passato un primo grande ostacolo come i campani nella corsa allo scudetto. I rossoneri – orfani dello svedese – giovedì saranno impegnati in Europa League contro il Lille, una sfida che si preannuncia calda per la vetta del girone con Celtic e Sparta Praga che cercheranno di rientrare in corsa in caso di sconfitta contro i francesi. Un tour de force di sei partite che rischia di mettere in pericolo tutto quello che di buono è stato fatto e che ha portato il Milan a guidare la classifica di Serie A con convinzione e un pizzico di sorpresa.

Foto: instagram personale Ibra