Niente Everton per Joao Pedro: “Voglio restare al Watford, l’ho comunicato alla dirigenza”

Non ci sarà l’Everton nel futuro di Joao Pedro. L’attaccante brasiliano resterà al Watford e lo rende noto lui stesso tramite i social: “Sono molto felice qui, adoro giocare per il Watford e non voglio fare altro. Ieri ho parlato con la dirigenza e gliel’ho comunicato, voglio che sia una stagione piena di successi“.

Foto: Instagram Watford