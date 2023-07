Niente amichevole a Villar Perosa per la Juventus: l’annuncio del sindaco

Quest’anno la Juventus non disputerà la classica amichevole in famiglia a Villar Perosa. L’annuncio ufficiale è stato dato su Facebook dal sindaco della cittadina, Marco Ventre: “Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C. Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport”. Non sono state comunicate le cause di tale decisione.

Foto: Instagram Juventus