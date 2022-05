Niederauer: “Avrei dovuto esonerare Zanetti prima. Poggi si è dimesso, Collauto non è adatto a una società come la nostra”

Conferenza stampa del presidente del Venezia Duncan Niederauer. Il numero uno degli arancionerovedi ha fatto un bilancio stagionale, parlando anche del futuro di Collauto e Poggi: “Ho commesso alcuni errori. Avrei potuto esonerare Zanetti prima, l’ho fatto troppo tardi. Non sono stato troppo presente a Venezia, avrei dovuto essere un punto di riferimento per la squadra. Per quanto riguarda Collauto, penso che debba trovare un club più adatto al suo modo di lavorare, ho deciso di non rinnovargli il contratto. Sarà più adatto in una società più tradizionale, non nella nostra. Alex Menta non sarà il nostro direttore sportivo, questa ipotesi è semplicemente ridicola. Ha un ruolo preciso e continuerà a svolgerlo, ma non sarà il nostro direttore sportivo. Poggi ha deciso di lasciare la società, ha dato le sue dimissioni. Mi ha detto che la sua decisione è indipendente dal mancato rinnovo di Mattia. Gli ho chiesto di restare più volte perché è un pezzo di questa città”.

FOTO: Sito Venezia