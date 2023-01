Nicolussi Caviglia si presenta: “A Salerno progetto importante, ho sensazioni positive”

Il nuovo acquisto della Salernitana, Hans Nicolussi Caviglia, si è presentato ai tifosi granata attraverso i canali ufficiali del club campano: “Il progetto della Salernitana è molto importante, è una sfida per me importante. Cercherò di farmi valere e dare risposte fin da subito sul campo. Ringrazio il Sudtirol per il percorso fatto insieme, ovviamente la Serie A è sempre stata un mio obiettivo e ci tengo a dimostrare di valerla. L’ho già assaporata a Torino, cercherò ora di calarmi subito in questo nuovo contesto e dimostrare di essere valido. Sono un centrocampista duttile, posso fare sia la mezzala che il mediano. Deciderà il mister. Le mie caratteristiche sono avere interpretazione di gioco e qualità balistiche, cercherò di dimostrarle. Il campionato della Salernitana è stato fin qui molto buono, l’obiettivo lo conosciamo tutti. Quello mio personale è calarmi subito nel contesto e dare disponibilità al mister, allo staff e alla squadra. Cercherò di giocare il più possibile, ho sensazioni positive. Già oggi potrò assaporare questo club, ho già visto alcuni video e ho giocato in passato all’Arechi, una curva spettacolare e tifosi che saranno un aiuto in più per le partite. Li ringrazio e li aspetto all’Arechi”.

foto: profilo Instagram Salernitana