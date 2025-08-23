L’indiscrezione: Nicolussi Caviglia, il Sassuolo per ora non affonda

23/08/2025 | 13:34:30

Il Sassuolo e il Venezia avevano parlato in modo approfondito di Hans Nicolussi Caviglia, come anticipato qualche giorno fa, al punto che il club emiliano aveva preannunciato una proposta di 9 milioni più bonus, la più alta recapitata fin qui ai lagunari. Ma nelle ultime 24 ore il Sassuolo si è preso una pausa di riflessione, vedremo se sarà la rinuncia definitiva oppure no, non affonda e le motivazione potrebbero essere non soltanto tecniche. Ricordiamo che su Nicolussi Caviglia aveva chiesto informazioni dettagliate il Bologna, ma potrebbe esserci l’inserimento di altri club.

Foto: Instagram Venezia