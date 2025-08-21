Esclusiva: Nicolussi Caviglia, non solo Bologna. Incontro con il Sassuolo

21/08/2025 | 11:32:24

Hans Nicolussi Caviglia conoscerà presto il suo futuro. Il Venezia chiede 10 milioni per il cartellino, potrebbe scendere di un milione ma non oltre e vorrebbe qualche bonus. Il Torino ci aveva provato, ma poi ha virato decisamente su Asllani e siamo davvero ai dettagli, come anticipato ieri sera, con la volontà del diretto interessato. Nicolussi Caviglia era stato sondato dal Genoa in un’altra fase del mercato, vedremo. Il Bologna è tornato forte su Nicolussi Caviglia, ma nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il Venezia e il Sassuolo, anche il club tornato da poco in Serie A ha mostrato un forte interesse per il centrocampista classe 2000.

Foto: Instagram Venezia