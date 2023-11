Nicolussi Caviglia: “Ho saputo oggi che avrei giocato. Il ruolo? Ho fatto il play ma nasco mezz’ala”

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo il pareggio contro l’Inter.

Queste le sue parole a Sky: “Ho saputo solo oggi che avrei giocato, mi sono fatto trovare pronto. Era importante, l’ho affrontata con le mie caratteristiche”.

Cosa ti ha detto Allegri prima della partita?

“Il mister mi ha detto di restare sereno e di farmi trovare dai compagni, anche se alla fine ho toccato meno palloni del previsto”.

Potevi essere coinvolto maggiormente?

“Ho dovuto fare un lavoro più oscuro in fase di non possesso, per cui è venuta un po’ meno quella di possesso”.

Da chi stai imparando di più dei big?

“Ci sono tanti giocatori di esperienza, da Danilo a Rabiot. L’atteggiamento è la prima cosa alla quale prestiamo attenzione quando scendiamo in campo”.

Come ti sei trovato da regista?

“A livello tattico c’era McKennie che usciva su Acerbi, era una questione di tempi. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un’idea diversa ma ci sono state azioni nelle quali non siamo riusciti ad andare in pressione con i tempi giusti”.

In cosa senti di poter crescere?

“Posso ricoprire vari ruoli, stavolta ho fatto il play ma posso giocare anche da mezzala, ruolo in cui nasco, o in un centrocampo a due. Oggi non ho avuto l’occasione di tirare in porta, che è una della mie caratteristiche”.

Foto: sito Juventus