Nicolussi Caviglia: “Cercherò di meritarmi spazio qui a Parma, Cruyff è il mio riferimento”

Insieme a Simon Sohm, il Parma ha presentato ufficialmente questa mattina anche Hans Nicolussi Caviglia, il giovane centrocampista ha parlato così:

“Il Parma è un club di ottimo livello e si percepisce dagli allenamenti, cercherò di meritarmi spazio tramite il lavoro quotidiano, cercando di conquistare la fiducia del mister e dei compagni. Sicuramente si sente la differenza tra la A e la B.

Ispirazione? Ho sempre preso come punto di riferimento Cruyff, sia a livello di gioco che di mentalità. Il calcio moderno prende molto da lui.

Il mio ruolo ideale? Sono un centrocampista dinamico, mi piace creare molto in fase offensiva. Posso fare la mezz’ala o giocare dietro le punte come fatto in Coppa Italia”.

Foto: Instagram personale Nicolussi Caviglia