NICOLÒ ZANIOLO, FIGLIO D’ARTE DAL MANCINO DELICATO

Nicolò Zaniolo, classe 1999, è la dimostrazione che nel calcio la costanza e la determinazione sono tutto. Figlio d’arte, il padre Igor Zaniolo è stato un attaccante, ha militato nel Genoa quando giocava in serie C1. Si è formato calcisticamente nella trequarti avversaria, dove ha dimostrato il suo pieno potenziale. Numero 10 e punta di diamante dell’Inter Primavera che è diventata campione d’Italia, dimostrando ancora una volta il carisma del team di Vecchi. Un mancino delicato che riesce a collegare centrocampo e attacco in maniera sopraffina. Talento che la Virtus Entella ha prelevato dalla primavera della Fiorentina con un riscatto di 400.000 euro. In sette presenze ha dimostrato scaltrezza e precisione che hanno attirato l’Inter a sborsare una somma di 1.800.000 euro per portarselo a casa. I nerazzurri lo hanno vestito con una 10 di cui non ha sentito pressioni e che lo ha portato a risultati enormi. Con questa maglia ha giocato 26 partite di cui 24 dall’inizio e ha trovato 13 gol con 8 assist. Una stagione straordinaria, terminata con la vittoria del campionato, Zaniolo ha deciso il derby d’Italia primavera portando l’Inter in finale. Anche con la maglia azzurra ha dimostrato un gran carattere: 13 presenze e 5 gol con la Nazionale Under 19, è diventato un grande punto di forza per il centrocampo degli azzurrini.

Nicolò è stato inserito come contropartita tecnica nella trattativa dell’Inter con la Roma per Nainggolan. Nella trattativa, il 19enne è stato valutato 4,5 milioni (Santon è stato valutato 9,5 milioni, nell’affare i due valgono 14 milioni). L’Inter ha voluto tutelarsi inserendo una clausola per la rivendita pari al 15% della futura vendita di Zaniolo. La Roma ora dovrà scegliere il futuro della giovane promessa: l’ideale per lui sarebbe rimanere di proprietà dei giallorossi e fare esperienza in prestito, possibilmente in serie A. Il Sassuolo è molto interessato al giovane trequartista. Il possibile arrivo di altri due giocatori offensivi per i neroverdi ha permesso la cessione di Matteo Politano all’Inter. Zaniolo potrebbe trovare a Sassuolo un’altra giovane promessa italiana perché siamo in dirittura d’arrivo per lo scambio Di Francesco-Falcinelli con il Bologna, entrambi valutati 10 milioni. Intanto il Sassuolo, come ogni anno, è pronto a un altro campionato targato giovane e promettente, la Roma è pronta a un gradevole risparmio grazie ai giovani e l’Inter aspetta la clausola sulla rivendita. I neroverdi si potrebbero quindi ritrovare davanti una freccia mancina con la stoffa del campione.

Foto: twitter roma