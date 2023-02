Nicolò, il figlio di Pirlo aggredito in strada: “Calci, sputi e sassi sulla macchina”

Nicolò Pirlo, figlio dell’ex centrocampista Andrea Pirlo, ha denunciato sui social un’aggressione. Il diciannovenne è stato preso di mira in centro a Torino. Pubblicata una stories su Instagram in cui si vede un gruppetto di ragazzi che segue e lancia pietre all’automobile sulla quale stava viaggiando il giovane. Nicolò ha poi aggiunto: “Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus