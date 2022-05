Nicolò Fagioli vince la 10^ edizione del Premio “Gentleman Morosini”

Nicolò Fagioli vince il premio Gentleman Morosini, per aver dimostrato quest’ anno lealtà sportività e rispetto. Il calciatore ha collezionato quest’anno con la Cremonese 33 presenze e ha segnato 3 gol. Ad elogiare il giovane giocatore di proprietà della Juventus, ci pensa il presidente di serie B Balata che esclama: “Ringrazio gli organizzatori del Premio Gentleman Morosini perché quest’anno hanno scelto un grande giovane calciatore della

Serie BKT, un calciatore che si è affermato, che ha dei numeri incredibili che è titolare della Nazionale Under 21, che è stato selezionato anche per la Nazionale maggiore, e che comunque ha avuto anche una condotta e un comportamento esemplare sul campo: sto parlando di Nicolò Fagioli, uno dei grandi, grandissimi giovani di alto livello del calcio nazionale”

Foto: Twitter Fagioli