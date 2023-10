La Stampa: Nicolò Fagioli indagato per aver fatto scommesse su siti illegali, rischia 3 anni di squalifica

Un brusco risveglio dopo la notte di festa per la Juventus e soprattutto per Nicolò Fagioli. Secondo quando riportato questa mattina dall’edizione de La Stampa, il centrocampista bianconero classe 2001 sarebbe infatti indagato dalla Procura di Torino perché avrebbe scommesso su piattaforme illegali, cosa che è vietata dall’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che se fosse dimostrata potrebbe portare dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni o più (più una multa dai 25mila euro in su). L’articolo in questione esplicita il divieto

“ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.

Foto: Instagram Fagioli