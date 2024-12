NICOLO’ BERTOLA, IL PILASTRO DELLO SPEZIA PRONTO PER IL GRANDE SALTO

Se vi dicessimo che un ragazzo nato a Carrara sta facendo la fortuna dello Spezia, potrebbe sembrare paradossale. Dopotutto, tra le due città c’è una rivalità storica che si esprime anche nel calcio, attraverso il Derby Lunense.

Eppure, proprio in questo contesto di rivalità, emerge la figura di Nicolò Bertola, un giovane difensore centrale classe 2003 nato a Carrara, ma simbolo attuale dello Spezia. Con i suoi 192 cm di altezza, Bertola si fa notare per la sua forza fisica e la capacità di adattarsi anche come braccetto in una difesa a tre. La sua pericolosità sulle palle alte lo rendono una minaccia in più per le difese avversarie, come dimostrano i 3 gol segnati in Serie B in questa stagione.

Nel descrivere il suo stile di gioco, Bertola non nasconde l’influenza che ha avuto su di lui un altro grande difensore italiano, Alessandro Nesta: “Nesta è stato un’icona per me fin da bambino, il suo stile di gioco è quello che cerco di emulare, pur cercando di costruire la mia identità come calciatore”.

Il giovane sta anche facendo il suo debutto con la maglia della Nazionale Under 21. Nella recente partita di qualificazione agli Europei contro l’Irlanda, Bertola ha messo in mostra la sua solidità difensiva, vincendo tutti i contrasti aerei e tutti i contrasti a terra. Ha toccato ben 59 volte il pallone, con una precisione nei passaggi del 74%, confermando così il suo grande potenziale.

La carriera di Bertola è iniziata nei campi della scuola calcio del San Marco Avenza, una frazione di Carrara, dove ha iniziato a giocare all’età di tre anni. A soli sette anni è entrato nelle giovanili dello Spezia, scalando ogni categoria fino ad arrivare in prima squadra. La vera svolta è arrivata sotto la guida di Thiago Motta, che lo ha fatto esordire in Serie A. Dopo una parentesi in prestito in Serie C, Bertola è tornato allo Spezia, contribuendo con le sue prestazioni a consolidarsi come una pedina fondamentale nello scacchiere tattico della squadra, ora in Serie B.

Con 15 presenze già collezionate in questa stagione, Bertola sta diventando sempre più fondamentale nelle gerarchie di Luca D’Angelo. Non è un caso che molti club della massima serie, tra cui Juventus e Inter, abbiano messo gli occhi su di lui. In questa stagione, è stato anche uno dei difensori più prolifici d’Europa, con un notevole contributo offensivo che sta attirando l’attenzione internazionale. Tuttavia, il giovane difensore ha le idee chiare: “Il mio obiettivo è continuare a crescere, migliorare ogni giorno e arrivare il più in alto possibile, con la maglia dello Spezia e con quella dell’Italia”.

Le sue parole sembrano una vera e propria profezia. Mentre lo Spezia è impegnato nella lotta per tornare nella massima serie, Bertola si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera. Una cosa è certa: questo giovane difensore, continuerà a farsi notare. Che sia con la maglia delgli aquilotti o con quella di un altro club, Bertola è destinato a fare strada e lo vedremo ben presto calcare i campi di Serie A.