Nicolato: “Scommesse? Dobbiamo tutti sentirci colpevoli. I ragazzi sono abbandonati a loro stessi”

L’ex commissario tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato si è espresso in merito al caso scommesse in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo tutti sentirci colpevoli, dal calcio alla scuola passando per la famiglia, se ragazzi di 20 anni prendono strade sbagliate. Fa male, sono ragazzi a cui voglio bene e che mi hanno dato sempre tanto anche dal punto di vista umano. Oggi va di moda dare sentenze, io spero solo che siano coinvolte meno persone possibile. Dobbiamo farci qualche domanda, interrogando anche quelli della mia generazione. Io vedo attorno a questi ragazzi una grande crisi delle agenzie educative che invece dovrebbero aiutarli. Che insegnamenti diamo? Come spieghiamo il valore del denaro? Non si tratta di una generazione bruciata, io vedo più difficoltà nella generazione dei genitori di questi ragazzi. Sono ragazzi soli, che lasciano casa quando sono molto piccoli vivendo un percorso complicato. Non li voglio giustificare, chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma ad oggi sarebbe troppo semplice puntare il dito solo sugli indagati. Siamo abituati a cercare colpevoli, io preferirei che si cerchi invece la soluzione a un tema generazionale”.

Foto: twitter italia