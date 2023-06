Nicolato: “Non vogliamo avere rimpianti. Ci saranno dei cambi di formazione”

Alla vigilia del match contro la Svizzera, in programma domani alle 18, il c.t. della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato si è così espresso in conferenza stampa: “Ci aspetta una gara complessa contro un’avversaria forte, ma siamo sereni perché abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo l’esperienza sufficiente per capire che a volte non basta, ma abbiamo anche la consapevolezza che non avremo rimpianti perché noi dello staff, i giocatori, e tutta la parte dirigenziale stiamo dando veramente il massimo. Ci teniamo molto e speriamo che le cose vadano lisce”.

Sulla formazione, Nicolato assicura che verranno effettuati “dei cambi, non perché siamo insoddisfatti di chi ha giocato, anzi, ma perché le partite sono ravvicinate e abbiamo una rosa ampia, con dei ragazzi che meritano tutti di giocare. Avremo di fronte un avversario diverso e quindi saremo diversi anche noi. Le partite vanno affrontate sulla base dei nostri giocatori e di quelli degli altri e quindi cambieremo strategia”.

Spazio poi ad una considerazione sulla Svizzera: “È una squadra completa e pericolosa – sottolinea Nicolato – che ha fatto molti punti nelle qualificazioni e che anche nelle amichevoli ha dimostrato di potersela giocare con tutti. A questi livelli non puoi pensare di trovare gente che non sa giocare”.

Foto: Twitter Figc