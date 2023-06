Nicolato: “Girone tutto da decidere, partita da dentro o fuori. Non sono ammessi errori”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Paolo Nicolato, ha così parlato prima della sfida contro la Norvegia, decisiva per gli azzurrini: “Abbiamo preparato questa partita come le altre. Il girone è breve, ci sono solo tre gare, per cui sono tutte da dentro o fuori, non si possono commettere errori. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità. Questo girone deve decidersi ancora tutto e non è un caso, tutti possono essere dentro e tutti possono essere fuori”.

Foto: twitter italia