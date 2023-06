Nicolato: “E’ da due anni che prepariamo questa competizione”

Paolo Nicolato alla vigilia di Italia-Francia di U21 ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “E’ da due anni che prepariamo questa competizione. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari. La Francia è una squadra che ha valori individuali di altissimo livello e un modo di giocare che varia dal 4-3-3 al 4-2-3-1, anche all’interno della stessa partita. Li conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta. Nelle conferenze prepartita siamo tutti fortissimi, ma poi sono i fatti che contano. Per noi è la miglior maniera per conoscere le nostre reali possibilità contro una delle avversarie più forti di questa manifestazione”.

Foto: Nicolato Under 21 vivoazzurro