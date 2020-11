Nicolato: “Contento dell’obiettivo raggiunto. E’ stata durissima!”

L’Italia Under 21 si è qualificata alla fase finale degli Europei Under 21. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il CT dell’Under 21, Paolo Nicolato.

Queste le sue parole: “Abbiamo concluso un percorso iniziato 2 anni fa, abbiamo convocato 70 giocatori, fare un lavoro difficile, cambiare ragazzi poco alla volta, abbiamo fatto cose straordinarie. Il Covid, tanti ragazzi passati in prima squadra, insomma, è stato duro. Abbiamo fatto 9 partite, 6 vittorie e 2 pareggi e una sola battuta d’arresto. Voglio dire grazie a tutti. Stasera siamo stati bravi a giocare come volevamo e metterla sul nostro campo. Siamo felici e soddisfatti di quanto fatto. Che under 21 vedremo? Non so dirlo, lo spirito è stato straordinario, la compattezza di una famiglia e mi auguro che si possa continuare così. Siamo riusciti a fare il massimo e a donare a Mancini 7 giocatori della prima squadra. Sapete che ora l’Europeo parte a marzo per i gironi e poi le eliminazioni a maggio. Quindi vedremo il da farsi”.

Foto: Twitter Italia