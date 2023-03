Nicolato: “Buona prova. In 4-5 non giocano mai, sono stati bravi. Spero che per giugno il gruppo sia pronto”

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni della FIGC al termine della vittoria per 3-1 contro l‘Ucraina: “Abbiamo fatto un’ottima partita, spero che i ragazzi possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili: 4-5 di loro che hanno giocato stasera non giocano quasi mai, sono stati bravi proprio per questo. Oggi abbiamo fatto una gara di spessore, di buona qualità, abbiamo fatto gol e ne abbiamo sfiorati altri”.

Ha trasmesso una buona solidità alla squadra. “La squadra ha dimostrato un buon equilibrio, c’è stata la volontà di dominare la partita. Abbiamo gestito i momenti, sulla palla persa ci siamo compattati subito. Ci siamo confrontati contro una squadra di livello, lo abbiamo fatto molto bene”.

Dove può arrivare questa nazionale? “Difficile da dire, non siamo tra i favoriti, ma se arriviamo così, coi giocatori chiave che stanno bene, saremo una squadra che darà filo da torcere”.

Foto: twitter Italia