Nicolas Viola e il Bologna, quel gol di tacco un segnale del destino

Come vi abbiamo anticipato in giornata, Nicolas Viola si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bologna e svolgerà domani le visite mediche. Il club emiliano ha deciso di puntare sul centrocampista calabrese, dal primo luglio senza squadra dopo l’esperienza al Benevento, a seguito del grave infortunio di Kingsley rimediato contro l’Udinese. A Viola riaffiorerà sicuramente nella mente il ricordo della prodezza di tacco della 22^ giornata dello scorso campionato, quando proprio al Dall’Ara consentì al Benevento di riacciuffare sull’1-1 la squadra di Mihajlovic. Un momento indimenticabile nella carriera del centrocampista che dopo essere stato vicino alla Salernitana nelle scorse settimane tornerà presto nello stadio in cui con quel gol ha incantato tutti gli appassionati di calcio. E chissà che non sia stato proprio il destino a rimetterlo sulla via di Bologna.

FOTO: Twitter Viola