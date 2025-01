Nicolas Valentini si presenta a Firenze: “Pronto per la Serie A. Mi ispiro a Nesta”

Conferenza stampa di presentazione di Nicolas Valentini come nuovo giocatore della Fiorentina. Il ragazzo, dopo l’esordio con il Napoli, parla della sua nuova esperienza.

Queste le sue parole: “Mi sono allenato normalmente con la squadra, pur senza giocare visto tutto il casino che era successo al Boca Juniors. Ora sono felicissimo di essere qua”.

Le sue prime sensazioni? La Roma si era mossa per lei? “Sono amico di Daniele De Rossi, ci ho giocato insieme al Boca. Ho parlato con lui, ma questa squadra mi piace tantissimo fin dal primo momento in cui ho parlato con Pradè. Poi dopo essere arrivato lo sono ancora di più e questo centro sportivo è bellissimo”.

La Serie A come la vede da fuori? “Un campionato complicato molto diverso da quello argentino, ma mi sto allenando e sono pronto per giocare il prima possibile”.

A quali difensori si ispira? “Mi piace tantissimo Nesta. Lo ammiro. Per quanto riguarda l’Argentina, dico Cuti Romero. Nella Nazionale ci sono tantissimi difensori fortissimi, anche Lisandro Martinez è un altro giocatore che ammiro”.

Le sue caratteristiche e quale modulo predilige? “Come vuole il mister, per me non c’è problema. Gioco a due centrali, ma anche come braccetto. Mi metterò dove vorrà il mister, io sono pronto”.

Foto: Instagram Fiorentina