Nicola: “Zaza è sempre stato molto importante per il Torino. Dobbiamo fare punti con tutti”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha commentato così a Sky Sport il successo del Toro in rimonta sul Sassuolo: “Partita rocambolesca per come si è svolta, anche se il primo tempo aveva visto Consigli fare belle parate. Non stavamo facendo male, dobbiamo credere maggiormente nelle qualità che abbiamo e lo si può fare anche rischiando, perché senza rischiare diventa difficile vincere. Sono contento per i ragazzi, preparare una partita così in un giorno e mezzo, e vederli attuare quanto preparato, ci ha fatto fare un primo tempo con più convinzione”.

Sei punti in rimonta, che significato ha quel cerchio?

“I colloqui tra me e i giocatori restano privati, nella sostanza attuiamo quello che prepariamo, vediamo se siamo stati coerenti in quello che prepariamo. Zaza è molto importante per il Torino, lo era prima e lo è quando entra, la differenza sta nel fatto che si pensa sia importante solo se fa doppietta. Tutti sono fondamentali, sono contento per Belotti che veniva da 20 giorni di Covid. Bremer ha fatto una partita incredibile con l’Inter e oggi ha pagato dazio. Oggi non abbiamo solo difeso, abbiamo alternato più strategie e i ragazzi hanno mostrato che si possono fare 20 tiri e ribaltare una partita che era immeritata nel primo tempo.

Puoi vincere o perdere in partite così, noi siamo in una condizione in cui dobbiamo fare punti con tutti”.