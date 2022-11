Nicola: “Voglio calciatori che non si risparmino e che non si aggrappino a nessuna scusante”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, parla così nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Cremonese. “La continuità, in termini di prestazione e atteggiamento, deve essere alla base del nostro lavoro. Stiamo ritrovando il gusto di giocare un certo tipo di calcio, a me interessa questo, ora dobbiamo pensare alla Cremonese e lasciarci alle spalle la bella prestazione di Roma contro la Lazio. Quando parlo di squadra intensa significa che voglio calciatori che non si risparmino e che non si aggrappino a nessuna scusante. Fare le cose con intensità è un modo di essere. In campo e nella vita. L’approccio deve essere il solito, noi vogliamo giocarci la partita con la voglia di produrre calcio. Voglio ordine, aggressività nelle due fasi, capacità di leggere i momenti con intensità e concentrazione.”

Foto: Instagram Salernitana