Nicola: “Vittoria meritata, ora manca lo sforzo finale”

Quali sono gli elementi che ti tranquillizzano e ti fanno pensare di essere vicino alla meta?

“Credo la consapevolezza che hanno acquisito questi ragazzi del percorso che si è fatto. Il primo obiettivo era quello di tirarsi fuori dalla zona rossa, per agganciare altre squadre e far pesare ogni singola partita. Ora manca lo sforzo finale, ma sono fiducioso per la tenuta tecnica e psico-fisica perché vedo come lavorano. Mi interessa solo il risultato finale”.