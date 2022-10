Nicola: “Vittoria di cuore. Ribery in panchina con me? Può fare tutto”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato a Dazn la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole: “Credo che far punti sia positività non solo per me, ma per tutti noi. Credo però che anche se si era creata agitazione dopo la sconfitta col Sassuolo era stata più la prestazione che non ci rappresentava a fare arrabbiare. Oggi abbiamo trasmesso un messaggio diverso, facendo punti e cercando di fare più velocemente più punti possibile. Oggi è stata una partita davvero molto dura, che ci ha dato l’opportunità di creare una partita diversa. Per cui, noi abbiamo scelto di togliergli quella profondità alle spalle tenendo linee strette e cercando di ripartire contro la squadra che ha meno possesso palla in Serie A. Sono però contento per i ragazzi, abbiamo avuto un po’ di vicissitudini iniziali perdendo Lovato prima della partita e Maggiore ad inizio gara. Sono contento per Pirola che si è fatto trovare pronto. Bene le punte che hanno fatto un gran lavoro per la squadra, se questo è lo spirito credo che questa sia la vera forza della Salernitana”.



Le punte così decisive essendo contente tutte per il proprio impiego?



“Sono bravi loro, intanto, e consapevoli della loro forza. Talvolta, qualcuno si aspetta di giocare di più dall’inizio. Dia però aveva giocato molto sin dall’inizio, non saltandone una pur avendo giocato anche in nazionale e aveva qualche problemino però può essere decisivo. Piatek era quello che aveva bisogno di giocare di più essendo arrivato all’ultimo. Bonazzoli è un giocatore che conosciamo, il più abile a rifinire le azioni. A Sassuolo abbiamo giocato con 8/11 nuovi, con ragazzi che devono imparare una unica lingua che è l’italiano. Dobbiamo creare le giuste sinergie favorendo una autocritica sempre costruttiva”.

Ribery a breve al suo fianco?

“Noi glielo abbiamo chiesto, vediamo. Ha uno status talmente elevato che può interpretare qualsiasi ruolo, ma sarà il mio presidente a decidere il ruolo però io a lui ho chiesto di averlo vicino. Tra me e il presidente, però, ascolteremo quello che dirà lui”.

