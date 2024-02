Nicola: “Venire qui e creare 8 occasioni a 4 non è scontato e banale. Molto soddisfatto della prestazione”

L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria esterna dei suoi per 2-3 sul Sassuolo. Le sue parole:

Che gara è stata?

“I ragazzi sono stati bravi a interpretare i due modi di stare in campo e la duttilità tattica ha una certa importanza in certi momenti, non cambiano i principi, cambia un po’ di più quando queste posizioni le interpreti con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Dovevamo darci la convinzione che quello che stiamo facendo in termini positivi e in termini di prestazioni. Venire qui e creare 8 occasioni a 4 non è scontato e banale, sei alla seconda vittoria consecutiva in trasferta.”

Cos’hanno capito di più i ragazzi?

“Spero che abbiano capito qual è il tipo di gioco che voglio proporre in funzione di una sperimentazione tattica. Per me contano i comportamenti. Loro stanno capendo soprattutto questo.”

Ha mai pensato di non poterla vincere oggi?

“Per come stavamo tenendo il campo le direi di no. Avevo la percezione che potevamo essere pericolosi noi e allo stesso tempo per il rispetto che ho del Sassuolo sapevo che se avessimo passato troppo tempo in una posizione difensiva avremmo pagato dazio prima o poi e il cambio di ritmo nel pressing doveva essere veloce.”

