Nicola: “Un successo fondamentale, per la salvezza è ancora lunga”

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese, che proietta i granata momentaneamente a +5 dal terz’ultimo posto.

Queste le parole di Nicola: “Vittoria fondamentale ma non abbiamo ancora finito e siamo in una posizione che non ci rende soddisfatti. Siamo contenti per il percorso in termini di punti e di prestazioni e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Oggi ha bloccato la fonte di gioco dell’Udinese: è questa la chiave tattica della gara?

“Credo che un giocatore come De Paul non sia facile da bloccare. Siamo stati bravi a limitarlo con un lavoro di squadra, poi questi giocatori ci mettono poco a trovare la giocata giusta. Siamo stati bravi a livello attico, Lucidi e abbiamo migliorato dei datti rispetto alle ultime gare. Credo che la vittoria sia frutto della compattezza dei giocatori, sia quelli partiti dall’inizio che i subentrati”.

Foto: Instagram Torino