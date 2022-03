Nicola: “Sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato tutto. Tanti attaccanti in campo? Una bestemmia non metterli”

Intervistato da DAZN, l’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato della sfida persa a Torino contro la Juventus: “Se prendi gol dopo cinque minuti metti la Juventus in grado di fare la partita che vuole. In certi campi partiamo un po’ contratti, dobbiamo subire uno schiaffo prima di reagire. Oggi però sono soddisfatto perché i calciatori hanno dato tutto, queste gare servono per crescere. Mi sarebbe piaciuto fare anche un gol per vedere poi cosa sarebbe accaduto dopo.

Il tecnico Nicola prosegue: “La Juve nel secondo tempo è calata, noi abbiamo tenuto meglio il campo e non abbiamo mai smesso di pressare, poi vanno riconosciuti certi valori ma anche noi siamo consapevoli di averne. Il lavoro tecnico-tattico è fondamentale per acquisire conoscenze e interpretarle al meglio. In allenamento ripetiamo costantemente che non dobbiamo demoralizzarci mai quando incontriamo squadre forti, siamo pronti ad accettare i nostri rischi per produrre gioco perché senza di quello diventa difficile riuscire a vincere le partite”.

Sui tanti attaccanti in campo: “Ne abbiamo e mi sembra una bestemmia non utilizzarli tutti. L’idea è quella di farli coesistere, stiamo cercando di portare tutti a regime, come Ribery che ha una verve pazzesca e non vediamo l’ora di recuperarlo, e così anche per gli altri. È così che dobbiamo giocare le partite, con ancora più convinzione e non aspettando che sia prima l’avversario a farti gol. Dobbiamo scrollarci di dosso il peso di ogni partita. Il secondo tempo è stato positivo ma anche la parte finale del primo tempo anche se non eravamo sempre puntuali quando uscivamo in pressione, possiamo fare meglio”.

Foto: Twitter Salernitana