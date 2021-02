Nicola: “Sono contento dell’arrivo di Sanabria. Il mio contratto? Ora penso solo a salvare il Toro”

Davide Nicola cerca la prima vittoria da quando è diventato tecnico del Torino, ecco le sue parole alla vigilia della gara con l’Atalanta in conferenza stampa:

Come si ferma l’Atalanta?

“Sono forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni sono in Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi”.

Quali sono le caratteristiche di Sanabria?

“L’ho allenato, sa cosa significa stare in un gruppo con i nostri valori. Sono contento che sia arrivato, è un giocatore tecnico e attaccante moderno”.

Che voto dà al mercato?

“Non sono qui per dare voti. Quando sono arrivato, abbiamo fatto un punto: abbiamo avuto tante relazioni per avere giocatori motivati. La società ha lavorato per complementare il gruppo, la soddisfazione sta nel fatto che sono arrivati due giocatori che conosco”.

E’ vero che nel suo contratto c’è una media punti da raggiungere?

“Non ho esitato un attimo ad accettare. Sono straconvinto che non è importante ciò che viene dopo, ma solo il presente. E io voglio salvare il Toro”.

