Nicola: “Siamo troppo contratti, il Toro deve tornare sereno”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro lo Spezia. “Stiamo pagando qualcosa in termini di emotività. Oggi volevamo chiuderla ma questo ci ha creato dei problemi. Anche nella gestione delle emozioni: è entrata un po’ di frenesia quando stavamo sul 2-1. Adesso non c’è tempo né per parlare né di dire altro. A livello emotivo siamo contratti, dobbiamo tornare a essere sereni. Abbiamo ancora due occasioni per arrivare ad una salvezza che obiettivamente stiamo meritando”.

FOTO: Twitter Torino