Nicola: “Siamo sulla strada giusta, i risultati sono una conseguenza”

Il tecnico granata, Davide Nicola, ha parlato così ai microfoni di Torino Channel per la conferenza stampa alal vigilia del match con la Roma:

Come giudica il lavoro svolto in settimana?

“Siamo sulla strada giusta, i risultati sono una conseguenza e non la causa. I ragazzi si dedicano a questo gioco-lavoro e sono i primi a pretendere il massimo da loro stessi. Stiamo cercando proprio questo ambiente, quello che volevamo”.

Si parla tanto di metodo kaizen, l’asticella si alza.

“E’ la filosofia che stiamo intraprendendo, il miglioramento continuo a piccoli passi. Se non continuassimo su questo, renderemmo poco merito alla mia citazione. Vogliamo migliorare e toglierci da questa situazione. Il vescovo di Pinerolo diceva che il mondo appartiene agli ottimisti, i pessimisti sono solo spettatori. E le cose sono difficili, ne siamo consapevoli, ma deve esserci il giusto livello di energie”.