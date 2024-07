Nicola sbarca a Cagliari: “Ci impegneremo per onorare l’identità di questo popolo”

Davide Nicola è sbarcato a Cagliari. Il tecnico è sbarcato in Sardegna e a partire da domani si metterà al lavoro in vista del campionato che inizierà il prossimo 17 agosto: “Sono molto contento di essere finalmente arrivato. Saremo impegnati per onorare l’identità di questo popolo. Sto ricevendo un’accoglienza straordinaria. Il calendario? Dovremo affrontarle tutte, sarà compito nostro farci trovare pronti”.

Foto: Instagram Cagliari