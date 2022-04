Nicola: “Ribery al top in una settimana. Stimo Juric, il Torino l’avversario più tosto fin qui”

Domani sera una gara fondamentale per il campionato della Salernitana. I campani affronteranno il Torino, una gara da ex per Davide Nicola: “I numeri sono numeri e non sono opinabili, ma dicono anche che attacchiamo di più e creiamo i presupposti per vincere le partite. Vogliamo produrre gioco, per farlo occorre mettere in campo coraggio. Abbiamo incontrato squadre fortissime, eppure ho visto una Salernitana competitiva. Il Torino è squadra tostissima, dovremo farci trovare pronti. La settimana di sosta è stata utile per tutti, per approfondire le riflessioni. Io non mi soffermo sulle percentuali, a noi non serve fare questo tipo di discorso. Occorre consapevolezza, da domani in poi la posta in palio è pesante e tocca a noi generare entusiasmo e prospettive modificando la nostra classifica. Purtroppo dipendiamo anche dagli altri. Juric? Lo stimo molto, conosco il Torino e ritengo sia l’avversario più tosto tra quelli incontrati da quando sono arrivato a Salerno. Non è una squadra che gigioneggia, ma trasforma rapidamente l’azione da difensiva ad offensiva con movimenti in profondità non di facile lettura. Ribery? Non è ancora al top, ma ci arriverà nel giro di una settimana. Non ha più pensieri riguardo all’infortunio che aveva subito. L’ho visto in crescita. Anche lui si fida molto del tipo di organizzazione che abbiamo cercato di portare”.

FOTO: Twitter Salernitana